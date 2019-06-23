他拿中國酒拜鄭成功還批中樞 鄭氏宗親會發聲明打臉

2019-06-23 18:55

〔記者王冠仁／台北報導〕政府是否祭拜鄭成功前陣子曾引發討論，自稱台南鄭成功祖廟管理人鄭昭明日前受訪說，民進黨執政以來不斷侮辱鄭成功，他於是舉辦「公祭鄭成功逝世356年紀念活動」，還有人從中國寄酒參與致祭。不過，事後「鄭成功祖廟台南市鄭氏宗親會」發聲明說，鄭昭明早已不是該廟管理人；身為鄭氏宗親的內政部長徐國勇日前也表示，鄭成功拒絕與中國統一，值得敬佩。

鄭昭明日前接受媒體訪問時說，民進黨在去中國化的政策下，不斷侮辱鄭成功，他因此在鄭成功忌日當天舉辦活動，還獲得兩岸支持。世界鄭氏宗親總會副會長、大陸（中國）廈門市延平王祠主席鄭希遠，及河北省鄭成功酒廠董事長鄭玉海等人，分別分別寄來「鄭翁酒」及「鄭成功酒」參與致祭。

不過，鄭昭明的一番言論，卻惹惱了鄭氏宗親會，鄭氏宗親會本月21日發聲明說，鄭昭明早已不是鄭成功祖廟的管理人。此外，鄭昭明搞不清楚史實，鄭成功是在1662年5月8日（農曆）升天，今年算是357周年。

聲明中還說，內政部至今沒有撤銷鄭成功中樞祭典，2年前前內政部長葉俊榮因行程之故，請當時的台南市長賴清德代表主祭，賴在祭典中也向眾人說明，鄭氏宗親並無反對中央。現任內政部長徐國勇在今年春祭時，不僅提早一天前來，也再次說明中樞並沒中斷祭典。

據了解，徐國勇與鄭成功後代子孫很有淵源，鄭成功第8世孫鄭子香後裔「鄭達智」現為屏東科大熱帶農業暨國際合作系教授，他是徐國勇外甥，他的母親是徐國勇堂姊，鄭達智看徐國勇要叫一聲「阿舅」，鄭達智母親姓徐，與徐國勇的親大哥熟識。

徐國勇曾說，鄭成功建設台灣，促進台灣與日本、東南亞之間的貿易，讓台灣真正成為一個海洋國家，台灣話有一句話「南北貨」，指的就是鄭氏王朝南北往來流通的貨物。

而鄭成功海上貿易讓中國政府收不到稅，所以被當局貶成海盜、逆賊，但鄭成功不僅有雄才武略，還是非常優秀的國際貿易家，他懂得與各國交流，他的部屬很多是泉州人，泉州人在南亞很多從事貿易，大航海時代的台灣貿易興盛，不像當時的中國朝廷還實施海禁。

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