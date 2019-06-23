為何有台灣人親共？ 經濟學家以公共財、私有財神分析

2019-06-23 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕在台北101大樓、西門町或是凱道前，有時可以看見有人揮舞五星旗，雖惹人側目，卻能自由表達政治立場。對此，經濟學家吳嘉隆表示，有些台灣人會親共，是因為他們被中共收買了，他還以公共財與私有財來分析原因。

「為什麼有些台灣人會去親共？因為共產黨私下給他們很大的好處，把他們收買了。」吳嘉隆在臉書發文說，對這些人來說，守護台灣，好處是大家的，因為這是公共財，而出賣台灣，好處是自己的，變成了私有財。所以，他們居然有一種想法，「與其把台灣輸給民進黨，不如把台灣賣給共產黨」。

吳嘉隆說，「我覺得這樣是不對的。人再怎麼自私，也要有個大是大非。沒有志氣，也要有骨氣！我們守護台灣，其實是要守護中華民國！」那要怎麼結束一黨專政呢？你還不明白美國為什麼要對中共打貿易戰嗎？你還沒看出來中國的經濟要走下坡，外資要撤出，失業要大增，外匯儲備會開始流失，債務會開始出現違約潮，人民幣要開始貶值，社會抗爭會開始急遽增加，「中共高層會分裂成主戰派與主和派嗎？」

吳嘉隆指出，美國打貿易戰是要改變不公平貿易行為背後的中共體制，所以也就是要改變中共，而民主將會統一專制，不是反過來，這是世界潮流。

他強調，專制會崩潰，問題出在經濟。蘇聯會解體，解體後的俄國的經濟總量掉到世界15名之外，對美國完全不構成威脅，不是因為蘇聯的坦克與飛彈少了，而是因為經濟壞了。

吳嘉隆直言，再怎麼強大的專制體制，一旦跟美國爭霸，沒有一個有好下場的。「原因：經濟戰撐不過去。中共一樣不會是例外」。

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