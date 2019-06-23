喬蛋錄音檔扯出案外案！ 議員質疑文化局協助開發單位擬說帖

2019-06-23 00:12

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕台北市北投區洲美街暫定古蹟「汾陽居」遭「誤拆」引發軒然大波，監察院糾正台北市政府文資審議有重大瑕疵，台北市議員許家蓓發現，北市府疑似早就「鐵了心」要動汾陽居，不僅要求文化局研擬「說帖」幫忙說服文資委員，就連「誤拆」的廠商、市府單位，至今都未進行行政處分，許家蓓認為市府漠視未懲處，質疑有所包庇。

本報先前獨家報導，文資會前3天、去年11月27日，市長柯文哲主持會議討論洲美文資案；「喬蛋」錄音檔意外揭露文資會前一天，文資會召集人、副市長鄧家基曾召開會前會，邀集市府其他4名機關代表進行「沙盤推演」，讓文資團體質疑，市府早有預謀不給汾陽居文資身分。

82分鐘的「喬蛋」錄音檔中內，錄到當時身為市府文資委員的都發局前局長林洲民接到一通電話，並說還在討論大巨蛋案，掛掉電話後林轉問秘書長張哲揚：「你等一下會去開鄧副那個，明天早上的文資會前會嗎？我要去開，但要等這邊告一段落，就是明天士北科的那個案子。」

許家蓓調閱資料發現，除柯文哲在文資會前3天開會市長柯文哲主持會議討論洲美文資案、鄧家基前一天開會前會外，李得全多次開「北科開發相關議題處理會議」討論此案，皆要求文化局研擬「說帖」，幫忙開發單位說服文資委員，她質疑文化局為文化資產主管機關，不是應該中立完成審查程序？怎能協助開發單位研議說帖，利用文資專業去替開發單位解套，豈不是球員兼裁判。

文資專家、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，文化局的職權是文資本位的文化保存與維護，設立目的是避免其他單位因不具文資專業，過度不當開發，破壞都市文化的紋理，在專業、倫理上，應提供保存建議，但文化局竟棄守本位、聽命行事，替開發單位由開發角度擬定說帖，行為已違背文化官員基本道德倫理，此行為也說明整件事是政治醜聞，驗證柯市府根本就是喬事集團。

台北文資守護聯盟成員郁良溎表示，大巨蛋案官員雖集體「喬蛋」，但尚未興建完畢算是未遂，但汾陽居已經被拆掉，市府明顯有喬投票的嫌疑，恐構成犯罪。

汾陽居去年10月遭誤拆，文化局當時表示，拆除暫定古蹟違反「文資法」103條，可罰6個月至5年有期徒刑，得併科罰金五十萬至2000萬元。許家蓓說，至今尚未聽聞文化局對誤拆廠商、市府單位做任何行政處分，不禁讓人懷疑市府有所包庇。

許家蓓指出，向市府調閱鄧家基會前會的資料卻完全調不到，這就如同大巨蛋「喬蛋」會議一樣，明明是會議卻調不到任何紀錄，市府召開會議應都要有紀錄，否則柯市府標榜公開透明，難道都是喊假的？

對於汾陽居的懲處結果，文化局長蔡宗雄表示，懲處內容已出來，相關單位下週會收到處分書；記者追問懲處內容，蔡宗雄僅說，等對方下週一收到公文再說明為宜。

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