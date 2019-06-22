議員爆：柯專案報告稱喬蛋會議為「聚會」 數據以假亂真

2019-06-22 17:04

〔記者郭安家／台北報導〕「喬大巨蛋」錄音檔甫曝光，台北市長柯文哲預計下週一赴議會進行專案報告，而專案報告內容已於議會曝光，台北市政府竟將去年11月29日對前都發局長林洲民施壓的秘密會議定義為「聚會」，台北市議員還發現，報告有錯誤數據，如市府稱內政部認可安全避難人數為13萬人，但經查證是遠雄片面之詞；議員指根本以假亂真掩護大巨蛋過關。

議員徐弘庭指出，市府專案報告提及2017年6月8日「內政部審查認可」遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計資料，「認可安全避難人數為13萬7963人」，但他翻閱當年內政部核定防火避難性能設計認可通知書，查無13萬數字；此外對於A至Ｅ棟資訊也疑似錯誤資訊，疑為特定會議做出結論，柯團隊到底是脫線還是欲蓋彌彰？柯宣稱公開透明破功！

林洲民證實，遠雄在內政部台灣建築中心審查做出4本報告書，其報告書驗證表摘曾提及13萬人，但該數字是遠雄期望值；而台建中心審的是建築物內防火逃生避難，並非台北市都市設計審議委員會把關的建物外逃生避難，內政部2017年最終發出認可通知書也未提及13萬人，市府專案報告好比將會議陳述意見當結論，剎那間會讓人誤會內政部為13萬人背書。

議員簡舒培也指，曝光的「喬大巨蛋」音檔，當時眾人討論是否要修改前次都審會紀錄，大巨蛋籌備處長陳世浩提及「不要做會議紀錄」，體育局長李再立也說「沒開過這樣的會議」，若是簡單「聚會」又如何能修改都審會會議記錄，匪夷所思，公開透明在哪裡？議員梁文傑曾要求大巨蛋資料公開上網，柯文哲想開的會議就公開，不想公開聚會變聚會。

林洲民表示，他不認為這是聚會，都發局被通知參與該場會議，當時他慎重起見，還請副局長、建管處長、建照科長、都市設計科長、副總工程等6位都發局同仁與會，當時李文宗要求都發局人員不得進入一起參加會議，只要求他進會議室，反觀其他局處承辦人員都在會議室內，主要審查單位人員被拒於門外。

北市府：本就不是正式會議 不然會有紀錄

市府副發言人柯昱安表示，會議本來就不是正式會議，若是正式會議依照SOP就會有紀錄，是市府內部局處首長針對遠雄談判底線、容留人數做一個討論，所以不是一個正式的會議。至於引用錯誤訊息，他表示這部分還要詢問都發局，但都發局長黃景茂未接電話無法取得進一步回應。

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