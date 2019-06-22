奔劍計畫完成 新劍二飛彈明年起量產

2019-06-22 09:44

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方資深官員今天透露，由國防部委託中科院進行的奔劍計畫已經完成，針對現役天劍二型中程空對空飛彈執行性能提升的各項研製測試也告一段落，新空射型劍二（性能提升型）飛彈的最大射程已由現役的60公里，提升為100公里以上，飛行速度更快，並且具有更佳的抗電子干擾能力，對於中國軍機在台海空域活動產生更大嚇阻作用。

官員並表示，由於性能提升型的天劍二型飛彈在各項作戰測試數據均達到空軍要求，軍方將在明年起進入量產階段，相關預算也將同步呈現在明年度國防預算上。

官員指出，奔劍計畫包括兩大項目，一是對現役天劍二型飛彈進行性能提升，已在日前完成；第二則是完成IDF戰機的構型調整及整體性能提升，也已經在去年先行完成，空軍兩個聯隊的IDF戰機全數完成構改，可配掛天劍二型飛彈的數量，由原本的2枚增為4枚，而且可以同時掛載劍二飛彈與新劍二飛彈，既強化打擊戰力，又增加戰術運用的空間。

官員指出，我國空軍F16戰機目前配備的美製中程空對空飛彈為AIM-120，中科院研製完成的新劍二飛彈，各項性能數據已達到AIM-120等級，整體性能媲美美國產品，但隨著美國目前已在研製比AIM-120飛彈性能更佳丶射程更遠的新型中程空對空飛彈，中科院將在既有的研製成果及基礎上，進行下一世代中程空對空飛彈的前期研究。

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