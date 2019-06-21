官邸御貓不是想摸就可摸的 立委鄭運鵬的下場是．．

2019-06-21 15:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文連日與黨內立委餐敘，今中午則與近20位立委在官邸餐敘，總統蔡英文的愛貓蔡想想與蔡阿才也登場見客，委員們看到兩隻官邸御貓，都大讚好可愛，並且試圖與貓咪親近一下，但接下來就出事了。

民進黨立委鄭運鵬在臉書貼出他與蔡想想的合照，並附上一張手掌被貓咬的照片說：「御貓，與我被咬的傷口」；鄭運鵬笑稱，原以為貓咪喜歡被摸頭跟下巴，沒想到一摸蔡想想的下巴，「就被咬了！」

鄭運鵬並在臉書貼出蹲坐在桌腳旁的蔡想想，照片中蔡想想臉有點臭，鄭運鵬的手上則是留下顯而易見的咬痕。

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