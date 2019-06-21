談過蔡柯配？柯文哲：蔡壁如常被叫去跟卓榮泰聊天

2019-06-21 14:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2020總統大選逐漸升溫，為擊潰國民黨，「蔡柯配」傳言甚囂塵上。台北市長柯文哲受邀參加民進黨高嘉瑜主持「我要當選」節目，在今日播出內容對於蔡柯配，柯文哲證實，穿針引線的人很多，高嘉瑜追問真的有來過你的意願？柯文哲說，有啦！市長室主任蔡壁如常常被叫去跟民進黨主席卓榮泰聊天，不是這樣嗎？

柯文哲說，「他們（指民進黨）一定不會直接找我，但我旁邊還是有很多人」。主持人黃暐瀚也問，民進黨高層想知道你的想法就會去找蔡壁如？柯文哲再次證實，找蔡壁如、找市府顧問周榆修甚至找北市民政局長藍世聰，都還是會找。

主持人再問今年初北門蔡柯會之後，是否有私下跟蔡英文見過面，對此柯文哲說，「我個人當然沒有」，但柯突然話鋒一轉批評蔡英文，提到他是一個藏不住表情的人，「2018年我們都見過面都講好了，你後來都沒辦法兌現，你是老闆、我是老闆，最後你說抱歉」。

高嘉瑜補充說是不是講台北市長那一次選舉？柯文哲直言「對啊！」柯還抱怨，「那我跟你談生意幹什麼」。柯指出，當時2018年民進黨傾向不提名人選，「一開始是狗搖尾巴，變成是尾巴搖狗，後來尾巴掉在地上自己還在搖。」

柯文哲說，所以（民進黨）一開始操縱民意，從2017年9月開始打他、抹紅他，後發現獨派氣氛被拉起來，變成狗搖尾巴，就搞到不行，作家吳祥輝就是尾巴掉在地上、自己會搖。

柯文哲還說，作為領導人是就是、不是就不是，「你何必買雙保險，做什麼事情都要雙保險，兩邊都押，如果贏了就說「你看，我最後派林錦昌坐在你的帳篷了」，綠營支持者看到就知道蔡英文有暗中支持他，所以怎麼樣蔡英文都有話講。

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