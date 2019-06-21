民進黨初選民調輸小英逾10％ 柯文哲疑惑：很怪

2019-06-21 13:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲受邀到民進黨台北市議員高嘉瑜主持的節目《我要當選》，今午在Youtube網站播出，主持人問到總統蔡英文在黨內初選民調勝出，柯文哲直言，民進黨初選既不民主也不進步，以蔡英文角度來看賴清德是偷襲，但以賴清德立場來講覺得蔡掌握中常會，改變時程與投票規則，雙方立場都覺得對方有錯。

柯文哲表示，他不是民進黨的，不應該去干涉人家的選舉，況且賴清德自己都不講話，干他們什麼事，但就他第三者來看是「是既不民主也不進步」。

高嘉瑜則問是否覺得民進黨支持者會因此無法整合，對此柯文哲說，民進黨在過去歷史吵吵鬧鬧，但到選前還是有效的整合，距離大選還有7個月時間可以整合；他強調，做事情要有統計概念，有時候（民調）8％、12％就是沒辦法了、就要放棄了，但大勢還是會整合。

主持人黃暐瀚則提問，民進黨初選民調受到不少人質疑，尤其柯支持度輸蔡英文10％，柯文哲也直言，以他唸過生物統計學覺得很怪，「因為在每一個母群體裏面，你每次抽3千個出來、有3個數字，num1、num2、num3、num4，num是平均值的意思，代表三個候選人加上一個不表態，四個數據然後變異數太低，我大概腦袋估計一下機率是很低的」。

高嘉瑜提到柯曾透露有份民調大贏高雄市長韓國瑜，是否有納入手機民調？柯文哲則說，他看民調是看趨勢，不會看絕對數字，因為機構效應很明顯，所以一般來講看趨勢就可以。

柯文哲還說，（民調）這個會一直在變化，3、4個月前民進黨一直引誘他出來選，因為當時民進黨處於一個不利狀態，三足鼎立他（指民進黨）還有利，所以會一直變化，像是反送中事件很明顯，民調大概就震盪好幾趴。

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