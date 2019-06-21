韓國瑜拒一國兩制喊「Over My Dead Body」 柯P：幹嘛進中聯辦

2019-06-21 13:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲受邀上民進黨台北市議員高嘉瑜主持的節目「我要當選」，今午在Youtube網站播出。柯文哲談到香港反送中事件，認為該事件讓他在年輕人支持度滑落，但他跟一般人不一樣的地方是，以股票術語來講「我不會追漲追跌」，他不會每天看著數字做調整，他還是長期投資，強調要做一個可靠、可信或穩定的領導人。

柯文哲還以高雄市長韓國瑜為例，韓國瑜講Over My Dead Body，「如果你是中國國家主席習近平的話你現在對他的看法是怎麼樣，就會覺得奇怪，你（指韓國瑜）都進中聯辦，突然又跳出這個（Over My Dead Body）」。

柯文哲提到，2013年當時他受邀去美國，跟美國參議院、眾議員搞外交的議員國際事務助理談了很多，發現美國或中國這種超級大國，「他們no surprise attack是第一優先，但你不要變成nuisance（指累贅或討厭的人）」，所以聽說當時美國前總統小布希當時罵前總統阿扁是狗娘養的，就是因為大西洋迷航記」。

柯文哲說，對美國這種世界超級強國，「就是說你要怎麼胡搞瞎搞，我超級大國不會在乎，但每個人給我鬧他就很不喜歡」，他發現處在超級大國的夾縫中，小國除了要有靈活性，還要有一個叫做可靠性。

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