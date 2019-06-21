長榮罷工影響大 林佳龍取消行程明晨5時抵台

2019-06-21 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市空服員職業工會長榮分會昨日展開罷工，在友邦貝里斯訪問的交通部長林佳龍也取消行程緊急回台，預計明天清晨5時抵達台灣，掌握罷工進度。

綜合媒體報導，林佳龍於台灣時間今天清晨4時左右已自貝里斯起飛，並在上午7時飛抵休士頓，再轉機至洛杉磯搭乘華航班機，預計22日清晨5時抵達桃園機場。

本報報導，因應這次罷工事件，林佳龍在臉書發布談話影片，呼籲勞資雙方能夠好好坐下來協商，並展開先前已經預備好的緊急應變計畫，希望相關單位在罷工行動啟動之後能在最快時間做出反應。

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