旺中質疑623活動經費從何來 黃國昌砲轟：不識字

2019-06-20 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）日前對中天、中視電視台開罰，時代力量立委黃國昌更提出要求NCC應將相關電視台撤照，引來中天及一些組織的不滿，今黃國昌收到網友訊息表示旺中又在抹黑623活動，他在臉書發文砲轟「已不只是抹黑，根本是不識字的問題」。

黃國昌今收到網友網友截圖來訊表示，中天質疑623的凱道遊行活動經費從何而來，要黃國昌公布明細，他今下午發文詳述，「此次活動經費為在6/16晚間20:00-21:08，嘖嘖募資平台上網友的捐款，經費將交由第三方專業人士會計師監督管理。活動結束後會以公正、公開之方式，公布所有收入款項、支出項目金額。」黃國昌發文怒批，「這已經不只是抹黑，根本是不識字的問題」。

黃國昌砲轟，「實在搞不懂這些人還在胡扯什麼」。他認為，蔡旺旺如果真的有心，除了加強識字能力，更應該好好監督某些遊覽車一車車載、發便當、發車馬費，活動經費「無上限」，每週舉行的總統初選大型造勢。

黃國昌也公開邀請韓國瑜市長及幕後幫他籌辦活動的人，一起公開為他舉辦的造勢大會的金錢來源，他也表示，會請負責監理623活動財務的會計師，帶著623活動的帳冊明細，在全國媒體見證下向人民報告。

最後，他再次感謝參與群眾募資的每位朋友，並表示「我們623下午2點，凱道見！」

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