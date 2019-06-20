新聞台播政治人物 韓國瑜秒數、則數雙冠／NCC公布三月底觀測結果

2019-06-20

〔記者劉力仁／台北報導〕今年三月底國家通訊傳播委員會（NCC）指中天新聞台內控機制失靈，要求限期改善，舉證案例之一為中天報導韓國瑜新聞比率及內容偏頗失衡，外界質疑標準不明；NCC以量化方式觀察三月底十一家新聞台報導政治人物情況，發現中天新聞政治人物報導中，高達八成八秒數報導韓國瑜，中視高達七成七，比率遠高於其他新聞台。

NCC昨天公布「一○八年三月電視新聞報導觀測」統計結果，該觀測報告以三月份申訴量最多一週（二十四日到三十日）為期，針對台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS、寰宇新聞等十一個頻道，每天十二時至十三時、十九時至二十時新聞報導之標題為基礎，進行觀測。

昨天觀測結果出爐，被報導前五名政治人物為韓國瑜、蔡英文、賴清德、柯文哲、朱立倫。韓國瑜無論總則數及總秒數，在十一台都奪冠；第二名部分，除了壹電視是柯文哲第二，其他十台都是蔡英文。

中天88％秒數報導韓 比率最高

若統計政治人物報導秒數百分比，以韓國瑜來說，中天為八十八．三一％、中視七十七．五八％、東森六十五．六二％。政治人物報導則數方面，以韓國瑜來看，中天八十七．五％、中視七十七．三三％、東森六十四．○八％。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，從秒數及則數分析，部分媒體對特定人物播報比率有明顯偏高情況。

九合一至今 報導韓有增無減

台大新聞所教授王泰俐表示，從去年九合一到現在，中天/中視報導韓國瑜有增無減。雖其他媒體也大量報導韓國瑜，但報導有正向有負向，建議NCC未來類似觀測應該正負向，讓民眾更清楚。

王泰俐指出，上星期六全球媒體都在關注香港反送中運動，只有旺中全天候報導韓國瑜雲林造勢活動，充分說明外界對他們附和北京觀點的疑慮。

NCC觀測各新聞頻道報導特定政治人物秒數前五名

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