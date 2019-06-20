未設獨立審查人 NCC再罰中天50萬／5年前換照時承諾設置 至今未履行 一個月內未改善得按次罰

2019-06-20

〔記者劉力仁、粘湘婉／台北報導〕九合一選戰之後，中天新聞爭議多、申訴多，國家通訊傳播委員會（NCC）三月底曾就「三個市長合體、天降祥雲」、「抹黑外交官」兩則報導開罰一百萬元，並認定中天內控機制失靈、自律失能，損及視聽權益，致有營運不當之情事，要求中天落實獨立審查機制。由於中天新聞台迄今未履行承諾設立「獨立審查人」，NCC昨天再罰中天電視五十萬元，若一個月內仍未改善，得按次處罰。

兩則爭議報導 3月被罰百萬

NCC三月底審理民眾或利害相關人申訴中天爭議新聞包括「二百萬噸文旦倒在水庫裡」、「包子拿奧斯卡」、「三個市長合體、天降祥雲」、「貓熊跟台灣黑熊」、「抹黑外交官」、「播出韓國瑜比例太高」等。其中，「三個市長合體、天降祥雲」，違反公序良俗被罰四十萬、「抹黑外交官」未查證，罰六十萬元。

NCC認定內控機制、自律失能

當時NCC認定中天新聞台營運不當，要求限期改正，改正措施包括：補實具適格性之新聞部各階層人力、落實二○一四年換照附款有關獨立審查人制度、改善新聞節目之新聞採訪、編審、製播等自律規範與內控機制，落實事實查證及公平原則，並提出改善報告及教育訓練計畫；另檢討倫理委員會新聞專業背景委員是否足夠，落實倫理委員會決議之具體做法。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，中天換照時，委員審查意見認為中天內部編審機制有問題，中天承諾半年內設置獨立審查人，訂定新聞編審、製播之獨立審查機制，確保新聞的專業獨立自主，但迄今未設置。

中天：不合理 將提行政訴訟

中天抗議指所有媒體僅中天被要求設置獨立審查人，並不合理。過去五年，中天從未因缺乏獨立審查人遭罰，去年NCC也評鑑中天過關，如今驟然以該條款罰中天，將提起行政訴訟。

蕭祈宏則表示，去年至今，民眾申訴中天新聞報導內容不當案件遠多於其他電視台，顯示中天自律機制失靈，其他新聞台並無類似情況。

學者：罰太輕 應說明裁罰標準

台大新聞所教授王泰俐表示，獨立審查人是中天換照的承諾，NCC只罰五十萬元太輕，希望說明裁罰的標準。而且從三月至今，旺中集團這麼龐大的公司，一個缺補不到人，時間都花在報導特定政治人物，讓人無法接受。

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