吳音寧：中國藉「特別媒體」貶低她 形塑「韓國瑜賣菜郎」成功形象

2019-06-20 16:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前北農總經理吳音寧卸任後，極少公開露面，也鮮少談及自己「被請辭」的緣由，日前他受邀到美國的台灣僑界（FAPA ,台灣人公共事務會）演講，述說「我在北農的日子」，面對台下的聽眾，首度公開解讀自己之所以成為「獵殺目標」的原因，她說，中國藉由「特別媒體」影響台灣的輿論，以貶低她來形塑「韓國瑜是賣菜郎」的成功形象，而貶低她的方式就是利用「假新聞」，這些釋放假新聞的媒體面對中國俯首聽命，台灣人真的要提高警覺。

吳音寧逐一點名這些媒體，而這些媒體的領導人恰恰就是上個月到北京晉見中國政協主席汪洋的多家媒體。

吳音寧說，中國「大外宣計畫」已經全面進攻台灣本島，透過配合的媒體操作議題，扭曲台灣人的思考與意識，農業議題最好操作，去年因為九合一選舉，她淪為被操作的目標。

她反問現場聽眾，「現在還有誰在談北農總經理？」她說，若北農總經理位置很重要，新聞一定會持續不斷，但擺在眼前的事實是她卸任後，無人聞問「北農總經理」，這就是政治操作。

她說，去年2月28日農曆春節剛過，市場到貨量爆增，她接任北農總經理後完成史上最大量的單日果菜交易，結果隔天就有報紙寫道「北農12天休6天，造成價格崩跌」，她表示，農產品價格起起落落，媒體歸咎於休市，休市非她決定，但特定媒體把「崩跌」的責任推給她。

吳音寧說，她成為箭靶後，親見特定媒體的名嘴說，吳音寧這個北農職務是資政父親要來的，其父親就是強力支持小英年金改革的人，其父坐領資政高薪，家裡的原生樹林成為「達官顯貴的招待所」，名嘴還列出「吳音寧家族一覽表」，直指其母親就是「北美台獨聯盟主席」，還說她吃魚翅、送洋酒，而她母親只是退休老師、單純的家庭主婦，這一切都是「假新聞」，「我要怎麼應付？」

吳音寧表示，一切的假新聞都是要貶低她，再成就前任北農總經理韓國瑜很厲害、很成功，最重要是韓國瑜要選高雄市長，而韓又以「賣菜郎」自居。

吳音寧指出，假新聞淪為鬥爭吳音寧的武器，背後的「影武者」，不是國民黨，而是中中國，中國對台已經不完全需要國民黨，透過媒體、社團、水利會、農會、宮廟、社區組織，中國的影響力已經全面滲透進台灣島內。

她說，為了讓「賣菜郎」爬上高雄市長寶座，特定媒體操作假新聞，讓中國攫取政治利益，在獵殺北農總經理這一役，獲得全面的成功，也助韓國瑜直取高雄市長大位。

她強調，這些媒體至今都在影響台灣，其領導人日前都上京晉見中國政協主席汪洋，中國藉由「大外宣計畫」，與聽話的台灣媒體「爭奪話語權」，達到影響台灣政治的目的，大家一定要提高警覺。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法