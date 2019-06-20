用巴拉刈險挖眼！陳宜民批不孝 陳吉仲父：農民哪有戴護目鏡

2019-06-20 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前公開批評政府將禁用巴拉刈已背離農民，農委會主委陳吉仲則以自己的父親因使用巴拉刈差點整個眼睛挖掉為例，反擊韓不要沒了解政策就批評。國民黨立委陳宜民直指陳吉仲連一副護目鏡都不願給父親，「簡直就是不孝」，陳吉仲被問到時哽咽，並建議批評者去試噴，「看它是不是劇毒」。對此，有媒體報導陳吉仲父親表示，「農民哪有戴護目鏡」。

《東森新聞》報導，陳吉仲父親當年在稀釋巴拉刈時，被濺起的水花噴到左眼險失明，「醫師說好加在你馬上就醫，再拖下去眼睛就要挖出來」；不過因眼睛會畏光，都得戴墨鏡。

對於陳宜民質疑陳吉仲不買護目鏡給父親噴農藥時用，還稱陳吉仲不孝，陳父說，「農民哪有戴護目鏡，戴在臉上噴農藥的，都只是戴著斗笠，頂多再加上口罩而已」，並強調巴拉刈真的很毒。

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