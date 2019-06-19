韓國瑜強摸模範生頭 性平教師質疑：你懂不懂身體自主權？

2019-06-19 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（19）日下午到高雄社教館和模範生及市長獎畢業生共同合照，不料其中一名獲得模範生獎的男國中應屆畢業生當面洗臉韓國瑜，表示「你要選總統太可笑了，要醒一醒」，韓國瑜在學生講話時直接摸了這名模範畢業生的頭兩下，讓「性平教師」劉育豪對此質疑韓：懂不懂性平教育中的「身體自主權」？

一名應屆畢業生獲得模範生獎，趁著與韓國瑜合照的機會，向他建議「你要選總統這件事情，真是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！」，但韓國瑜在學生講話時直接摸了這名模範畢業生的頭兩下後，在聽完後便直接用左手拉開，劉育豪在臉書發文質疑韓國瑜「要摸人家國三畢業生的頭之前，有經過同意嗎？」，也憤怒表示「性平教育有一塊就在講「身體自主權」，你懂還是不懂？」。

過去韓國瑜曾批評性教育「太開放」，甚至放話要與中央「開幹」，後來遭到高雄市議員黃捷質問「市長有沒有看過課本的內容？」，韓國瑜誠實回答「沒有」，遭到「性別平等教育大平台」要求「好好了解性平教育的重要性」，如今韓國瑜強摸學生頭，不少網友也說韓國瑜「真的不懂」性平教育，也有網友表示「很多長輩都覺得摸小孩沒什麼，可是小孩往往心裡都很不喜歡」。

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