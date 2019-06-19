打臉自己？才說沒逼加班 郭董今稱閣揆必工作15、16小時

國民黨總統初選候選人郭台銘16日在接受YouTuber「志祺七七 X 圖文不符」的專訪中，曾提到「沒有逼迫別人加班」但今（19）日卻拋出閣揆工作3條件，其中1條便是工作時間「15、16個小時是必然的」，讓網友不禁砲轟：臉好腫！（記者廖振輝攝）

2019-06-19 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選候選人郭台銘16日在接受YouTuber「志祺七七 X 圖文不符」的專訪中，曾提到「沒有逼迫別人加班」但今（19）日卻拋出閣揆工作3條件，其中1條便是工作時間「15、16個小時是必然的」，讓網友不禁砲轟：臉好腫！

郭台銘在過去接受專訪曾表示鴻海完全按照政府規定，沒有逼迫別人加班，只用高加班費讓員工自願加班，但今天他卻表示未來行政院長要符合3點條件，要重孝道、大公無私，並且能和總統同進退，「工作15、16個小時是必然的」。

粉專「只是堵藍」便傻眼分享，表示郭董都這樣自己打臉了」，網友也紛紛留言附和表示「突然感覺他臉好腫」、「就看到底有多少人失智，不記得以前郭說過什麼！」、「他的基準16小時就是8小時」、「他想打造血汗政府」、「血汗，而且沒加班費」。

國民黨總統初選候選人郭台銘16日在接受YouTuber「志祺七七 X 圖文不符」的專訪中，曾提到「沒有逼迫別人加班」但今（19）日卻拋出閣揆工作3條件，其中1條便是工作時間「15、16個小時是必然的」，讓網友不禁砲轟：臉好腫！（圖片擷取自YouTube）

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