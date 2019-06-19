發大財！Q版韓國瑜金門高粱首批20萬瓶 6/21起批售

2019-06-19 17:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司今天宣布，金門酒廠與高雄市政府聯手推出的「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」，將於21日開放批售，每瓶750cc，售價新台幣780元，首批灌裝20萬瓶。

金酒公司表示，酒瓶圖案採用Q版的韓市長，左手拿的是地球，右手拿的是1顆高雄熱銷的鳳梨，除了象徵韓國瑜極力拓展台灣在地產品到海外市場，也寓意盼望帶動台灣經濟發展旺旺來。

金酒表示，瓶身整體色系以韓國瑜襯衫的天藍色為主；金門酒廠的龍紋飾，凸顯金酒的品質保證，並加入有「韓語錄」的文案：「白酒的酒度，城市的溫度，禿子的亮度，絕配！」

金酒公司董事長李增財說，為打造「庶民經濟」意象，這款「韓市長酒」特選2016年及2019年獲舊金山世界烈酒大賽年度最佳白酒獎及雙金牌獎的酒基灌裝，堪稱是全世界最佳白酒、CP值最高，也要用最親民的價格與消費者共享，相關資訊可洽詢金酒各門市、百貨專櫃。

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