違反善良風俗、新聞置入 5電視台被罰

2019-06-19 17:21

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對中天、中視、TVBS、三立、東森等5家電視台報導爭議性的新聞內容，以違反善良風俗、新聞置入為由開罰。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，中天新聞台、中視綜合台及TVBS新聞台報導「全裸私刑」事件，內容出現全裸男子被罰唱歌、跳舞及在炭爐上做伏地挺身動作之畫面，雖然臉部與私處以馬賽克處理，但詳述凌虐情節與手法，易引發模仿行為，有妨害公序良俗之情形，罰中天新聞台40萬元、中視綜合台及TVBS新聞台各20萬元。

TVBS新聞台「新聞夜視界」節目播出「台鐵上揮刀！男恐嚇危害安全 遭檢聲押」數次引用嫌犯網路直播畫面，NCC認為該新聞重複播出嫌犯直播畫面內容，易造成閱聽人不必要的恐懼情緒，發函要求改進；中天新聞台「中天1800新聞」節目播出「巧！和市長同班機 媽祖指示與瑜同行」報導方式則有將民俗信仰與人物結合，特別強調其有神意，是有不妥，決議發函改進。

三立新聞台「1000整點新聞」節目新聞報導涉及為「楊梅埔心牧場」宣傳， NCC認為新聞內容過度呈現特定商業服務，且該新聞報導後並搭配牧場活動廣告，已違反衛星廣播電視法不得於新聞報導為置入性行銷規定，罰70萬元；東森新聞台「1800東森晚間新聞」節目則播出有關小籠包名店之報導，內容出現特定店家，節目未能明顯與廣告區隔，予以警告。

蕭祈宏強調，電視業者製播新聞與評論時均應遵守相關法規並落實自律與內控機制，以善盡媒體責任；各新聞頻道應製播並提供閱聽人正確及公平、公正之新聞內容，避免偏頗失衡之新聞報導，影響民主社會安定與閱聽眾權益。

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