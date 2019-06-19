NCC公布新聞台統計 中天政治人物報導韓國瑜佔8成

2019-06-19 16:19

〔記者劉力仁／台北報導〕今年3月底國家通訊傳播委員會（NCC）指中天新聞台內控機制失靈，要求限期改善，舉證案例之一為中天報導韓國瑜新聞比例及內容偏頗失衡，但外界質疑標準不明；NCC之後以科學化方式檢視3月底11家電視台報導政治人物情況，韓國瑜在11家電視台秒數及則數都是冠軍。

NCC今天公布「108年3月電視新聞報導觀測」統計結果，該觀測報告以3月份申訴量最多一週（3月24日到3月30日）為觀測期間，針對台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS、寰宇新聞等11個頻道，每天12時至13時、19時至20時新聞報導之標題為基礎，進行觀測。

觀測結果今天出爐，總合被報導前五名政治人物為韓國瑜、蔡英文、賴清德、柯文哲、朱立倫。韓國瑜無論時總則數及總秒數，在11台都奪冠，第二名部分，除了壹電視是柯文哲第二，其他十台都是蔡英文。

若統計政治人物報導秒數，中天88.31%秒數都報韓國瑜、中視77.58%報韓國瑜、東森65.62%報導韓國瑜；政治人物報導則數方面，中天87.05%則數報韓國瑜、中視77.33%報韓國瑜、東森64.08%報導韓國瑜。

若將政治人物新聞跟一般新聞加起來，中天有41.57%報導韓國瑜、寰宇二台31.79%、中視有20.99%報導韓國瑜、東森21.52%。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，從秒數及則數分析，部分媒體對特定人物播報比例有明顯偏高情況。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法