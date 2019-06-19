宜縣鄉鎮基層座談臨時延期 地方質疑效率不佳

2019-06-19 15:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府原計畫今起至7月5日到12鄉鎮辦理基層座談，縣府昨日卻臨時發出通知表明座談「因故」延期，引發地方譁然；頭城鎮民代表林詩穎說，縣府有任何困難應想辦法排除，臨時改期造成地方困擾，效率實在不佳；縣府民政處回應，因對座談內容與流程有些疑慮，才會臨時延期，待重新規劃後會再重新辦理。

縣府每年辦理基層座談會傾聽民意，並藉此宣導施政方針，宜蘭縣長林姿妙上任後將首度出席這項活動，17日先到頭城及蘇澳區漁會座談，根據縣府規劃，今起至7月5日，則陸續到12鄉鎮市舉辦，每場次約2小時，舉辦地點包含鄉鎮公所、市民活動中心、鄉鎮圖書館。

但今年的基層座談爭議不斷，日前傳出縣府將座談以「宜蘭媽祖蔭台灣–2019北台灣媽祖文化節活動暨基層座談會」為名，遭民眾質疑難道基層座談，只能談媽祖文化節，而非聽取地方對縣政的建言？縣府在辦完漁會座談後，昨日又突然公告今天開始的12鄉鎮巡迴座談，因故延期，引發地方譁然。

冬山鄉與頭城鄉的場次，原本分別在今天與明天舉行，縣府宣布延期後，更讓當地民代錯愕；林詩穎指出，縣府辦基層座談都需地方配合，聽取地方民意，因故延期，據了解是縣府認為前置作業沒思慮周全，基本上能理解，但如果對基層夠重視，有任何困難都應想辦法排除，臨時改期會造成地方困擾，讓人質疑效率不佳，只能說縣府必須更努力，提高效率。

冬山鄉籍議員謝燦輝指出，縣府臨時取消的作法太草率，冬山座談今日舉辦，要延期的公文今日才到，實在讓人錯愕，許多村長也都沒收到通知，還以為座談會照常舉行，真的造成很大的困擾，縣府日後辦基層座談，事前規劃應更仔細。

民政處回應，將基層座談延期，是因為對座談的流程與內容還有疑慮，希望把各地議題蒐集的更完整，讓座談內容能更因地制宜，並將縣長的競選政見，想辦法論述的更完整，如此座談時，才能更深入地與縣民對話。

民政處指出，決定延期後，已要求同仁立即通知各公所，造成地方困擾，真的很抱歉，如果順利，與地方重新敲定時程後，下個月中旬就會重新舉辦座談。

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