今年是台灣經濟最關鍵一年 蔡英文：會跟業者攜手努力

2019-06-19 11:46

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見「中華民國塑膠製品商業同業公會全國聯合會理監事及顧問」時表示，今年是台灣經濟最關鍵的一年，政府會跟業者一起攜手努力，讓台灣的塑膠製品產業有更多突破跟創新的發展。

蔡英文並指出，政府非常了解大家為了這個產業的永續經營，投入了高額的資金以及時間，也面對成本不斷提高的各種壓力。再加上這波美中貿易戰的影響，轉單效應已經浮現，在場有很多好朋友，現在訂單是越接越多。但她也知道塑膠業者在人力調度的方面，的確面臨一些困難。

蔡英文上午在總統府接見塑膠製品商業同業公會全國聯合會理事長李明輝等人，這項行程並未對外公開，總統府稍後發布新聞稿做以上表示。

一開始，蔡英文致詞時表示，塑膠製品產業不只是很多民生物資的重要基礎，現在也是很多先進發展的高科技產品當中，不可或缺的一環。例如很多先進的生醫材料，像是可以植入人體的生醫產品，或是台灣人自己從頭到尾，獨立製造的福衛五號，都可以看到我們精良的塑膠製品。

蔡英文指出，再加上這一波邁向綠化、智慧化，這些高值化的應用當中，也讓塑膠製品可以不斷升級，同時達到循環經濟跟環境保護的目標。這些改變，不但促進產業的創新轉型，也帶來相當大的加值效果。對所有業界先進的努力，她也表達最高的感謝跟肯定。

蔡英文進一步表示，大家都願意接受挑戰，政府也有責任適時針對各種相關規範進行檢討，不但要保障勞工朋友的權益，也要讓產業能夠有更大的空間跟彈性，不但要可以持續經營，還要讓整個產業都有機會可以更上層樓。

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