為登革熱槓上蘇揆... 高嘉瑜點出韓國瑜的「慣用技倆」

2019-06-19 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日為高雄登革熱防災議題，槓上行政院長蘇貞昌。韓甚至撂出狠話，嗆蘇貞昌若再不核發補助款，「再得任何一個登革熱，就算在蘇貞昌頭上」。對此，台北市議員高嘉瑜表示，韓國瑜的慣用伎倆就是「先抹黑，把責任推給中央，不管遇到任何問題，他就說中央在卡韓」。

高嘉瑜在18日播出的政論節目「新聞面對面」中表示，韓國瑜慣用的技倆就是，不管遇到任何問題，他就說中央在卡韓；遇到任何批評，他就說大家在黑韓。

高嘉瑜表示，將事實攤開來，如果登革熱發生在台北市，身為一個議員，她會先問台北市衛生局「你們在防治登革熱做了什麼？」並探究為什麼會發生登革熱；反觀高雄市政府，表示從2月發生第一例的時候，「高雄市政府衛生局做了什麼」？高雄市民都看在眼裡。

高嘉瑜表示，韓國瑜一直強調自己去行政院談登革熱防治預算，說2、3月就提了。但「2、3月口頭提出，到上週6月14號禮拜五才正式提計畫，這中間的4、5個月，高雄市政府在做什麼」？

高嘉瑜指出，因為最近韓國瑜的造勢引發批評，大家都在問「為什麼疫情爆發，韓國瑜趴趴走在造勢」？當民眾有這樣的想法時，韓國瑜才趕快塑造出有很在乎登革熱疫情的樣子。高嘉瑜批評，這就是先把話說死，塑造出「我想防治登革熱，是中央在卡韓」的樣子，好像高雄再發生疫情，都是中央的錯。高嘉瑜質問「事實上的真相，真的是這樣嗎」？

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