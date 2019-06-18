不能評論郭台銘批旺中？ 陳凝觀收到2份「愛台灣榮譽狀」

2019-06-18 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘10日批評旺中集團「黑郭」是為了跟國台辦邀功；壹電視《年代向錢看》主持人陳凝觀在節目上對此評論，不料17日收到旺中集團寄發的2份存證信函，她開心地表示，自己收到「愛台灣榮譽獎狀」。

《年代向錢看》主持人陳凝觀17日透過該節目YouTube開設直播，搶先曝光自己收到的2份存證信函，並指出來賓姚惠珍、鄭佩芬均也收到存證信函，她表示，旺中集團法務部門相當認真執行老闆意志，寄了2份相同內容的存證信函，1份寄到《年代電視台》，另1份寄到《壹電視》。

陳凝觀在直播中拆開存證信函，並稱「史上最好笑的開箱」，內容提到陳凝觀散布不實謠言，因當時郭台銘說媒體老闆想要做「King Maker」並向國台辦邀功，「我就說『那是要做地下總統嗎？』，那這樣子也要告？所以奇怪，旺旺集團到底有沒有告郭台銘啊？我引述郭台銘的話（而已）。」

消息傳入批踢踢實業坊後，不少鄉民留言表示「唯一優質節目」、「告不成啦，存證信就是個口頭警告而已」、「水喔，拿到好東西！」、「看五毛崩潰就是爽」、「紅色媒體真應該消失」、「舔共成績單0分，妳要被資優生笑了」、「旺旺不知有沒有給果凍存證信函？他才是事主好嗎？King Maker是果凍講的」。

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