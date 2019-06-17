失望！從柯粉變柯黑 網友開「告解專區」一吐怨氣

2019-06-17 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前曾說對一國兩制應該「什麼都不要講」，近期言論獲得中國國台辦評價「讚賞」，卻讓網友「超失望」，有網友就開設了「告解專區」，表示身為過去的支持者，現在相當切心、失望。

網路紅人「音地大帝」姚介祥過去曾經支持柯文哲，他表示，2014年的柯文哲繼承了太陽花運動的能量，是人民對抗國民黨體制的希望，但如今只要網友對柯文哲的兩岸論述有意見，就成了柯文哲妻子陳佩琪口中諷刺的「1450」；姚介祥表示非常失望，因此創辦了活動「《從婉君到1450》柯粉轉柯黑告解專區」，要大家上傳曾經做為「柯粉」的心得，和變成「柯黑」的過程。

有網友留言表示「當初說喊著超越藍綠的口號，變成用1450這種含沙射影的方式來稱呼為網軍」、「從去年1124之後，每天都讓我覺得耳目一新，為了上位而表現出來的政治操作，真的刻痕很深」、「連香港百萬人抗議返中條例他都能說成是小波浪，我覺得很羞愧、很對不起香港的朋友」、「我人生第一張選票給了柯文哲，也運用了哲學系的本領，說服了全家人6張票投給柯P。我對不起大家！對不起學校給我的思辯教育...」。

也有網友表示曾為了柯文哲到處去各論壇網站征戰，還沒領取任何報酬，甚至還為了柯文哲選市長而捐錢，如今「卻因為不支持柯文哲兩岸論述，被柯粉打成1450有領錢」。

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