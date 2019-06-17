中市防治登革熱動用救命錢 盧秀燕：盼中央專款補助

2019-06-17 20:04

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市長韓國瑜向中央爭取防治登革熱補助款，台中市議員吳瓊華今日質詢市長盧秀燕對此事的看法，盧秀燕表示，中央目前沒有補助台中市防治登革熱費用，但防疫不能等，她已動用第二預備金2625萬元防治登革熱，成效良好，期待中央除了例行性補助一般傳染病防治經費外，能「專款」補助各縣市登革熱防治經費。

吳瓊華指出，防疫如同作戰，韓國瑜向中央要求防治登革熱補助款被「卡」，令人關心台中市的補助經費有沒有問題？

盧秀燕說，登革熱是每年防疫重點，前幾年中央對於登革熱防疫補助經費以南部縣市為主，台中市目前沒有獲得中央補助登革熱防治經費，「向中央要錢很難，但防疫不能等」，她上任後動用第二預備金2625萬元來防治登革熱，高於去年動支的971萬元，以更周密方式防治登革熱，目前為止，台中市沒有出現本土病例，成效很好。

盧秀燕也說，中央覺得有疫情發生，才能給予防疫補助款，她卻覺得中央應該先給地方相關預算進行防疫。

盧秀燕同時指出，中央會例行性補助各縣市政府一般傳染病防治經費，但登革熱防治經費不能包裹在一般預算中，希望中央一定要特別以「專款」處理，額外撥款補助。如果今年高雄市政府可以爭取到中央補助款，希望中央對於各縣市也能公平辦理，期待將台中市先行墊付的「救命錢」2625萬元第二預備金爭取回來。

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