黃智賢讚一國兩制被譙翻 網友發起挺她「棄台入中」活動

2019-06-17 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕政論主持人黃智賢參加中國舉辦的海峽論壇，發言時指出「一國兩制、和平統一才是台灣最光明的未來」，該言論不僅遭罵翻，連哥哥、台南市長黃偉哲的臉書也被憤怒的網友灌爆。對此，有網友在臉書發起「一人一參加支持黃智賢放棄臺灣國籍入籍中國」的活動，「力挺」黃智賢放棄台灣籍入中國籍！

黃智賢16日在海峽論壇致詞時稱，一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」，還說兩岸分隔70年仍未統一，這是中華民族最大的痛，不要讓悲劇繼續下去，中國、台灣聯合起來才有未來，甚至強調「我們這一代要把台灣帶回家、帶回中國」。

黃智賢此番言論遭大批網友痛罵，「人一紅，腦就殘」、「黃智賢這麼愛中共就快去吧，都嘴上說說而已。祝你回不來」。醫師楊斯棓也在臉書狠批，「講一卡車中國多好，一屁股卻坐在台灣」，並認為真如她所言，應該要身體力行放棄台灣身分入籍中國。

對此，有網友在臉書發起「一人一參加支持黃智賢放棄臺灣國籍入籍中國」活動，表示黃智賢在中國發表了一番感人肺腑的「想被統」演講，為了完成她的心願，「希望中華民國臺灣的人民都可以出來表達支持她的聲音，給她更強大的信念，放棄中華民國臺灣國籍，正式入籍中國，成為一名堂堂正正的中國人！」

該活動截至17日下午5點，已吸引逾近40000人參加、超過12000人表示有興趣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法