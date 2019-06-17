韓拜會高雄立委 李昆澤：期望韓市長做好登革熱防治基本功

2019-06-17 13:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜今突襲北上立法院，稱為登革熱疫情來拜會立法院國民黨團及高雄市區域立委。高雄市民進黨立委李昆澤今表示，行政院長蘇貞昌補助高雄經費從來不分黨派，他也向韓國瑜說明，相關預算他本來就全力爭取，不用市長特別拜會交代，期望韓市長做好登革熱防治的基本功。

李昆澤表示，防治登革熱，中央地方一起努力。感謝行政院長蘇貞昌支持，今年度衛福部已核定並且撥付登革熱及其他傳染病相關補助，經費共1523萬9千元給高雄市，相關金額比去年高，更是全國之冠。

李昆澤說，稍早高雄市長韓國瑜突然來拜會，他說明相關預算他本來就全力爭取，不用市長特別拜會交代，我們會持續爭取多項預算，期望韓市長做好登革熱防治的基本功。

李昆澤說，感謝蘇院長，補助高雄經費從來不分黨派，有關鐵路地下化後陸橋拆除經費5億8千萬，本應高雄市政府全額負擔，在他跟行政院蘇院長爭取後，院長明快的裁示由中央負擔75%，也就是4.35億元，而有關高雄市登革熱經費，蘇院長也公開宣示，經費中央全力支持，防堵登革熱。

李昆澤說，另外，他每年汛期前都召集會議，嚴格要求交通部，作好高速公路排水溝與鐵路地下化工地防治登革熱與防汛作為，今年已經在5月召開相關中央與地方會議，就是要做好防治登革熱也防汛。今年到6月14日為止高雄累計20例本土登革熱，相較106年的3例、107年的12例，確實有偏高的現象，防治登革熱，中央與地方應嚴陣以待總動員。

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