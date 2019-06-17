成為貢獻世界的良善力量 吳釗燮：才不會被孤立

2019-06-17 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今天表示，針對台美日共同合作的「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，外交部已提高3倍預算因應，明年將繼續擴大合作。吳釗燮強調，台灣對世界應做出嚴肅且無私的貢獻，而不僅是向國際尋求幫助，才不會被孤立，也能讓區域內國家理念更加相近。

政大國際事務學院與華府智庫布魯金斯研究中心今共同舉辦「亞洲和平的風險：避免走上強權戰爭之路」研討會。布魯金斯研究院院長艾倫（John Allen）致詞時表示，他專注東亞地區非常多年，對他而言，台灣一直是活躍且發展進步民主閃耀的典範，持續推進人權及法治。

吳釗燮出席並發表專題演講時提到說，台灣應對世界做出嚴肅且無私的貢獻，而不僅是向國際尋求幫助，因為只有當台灣是資產而非問題時，台灣才不會被對手操作孤立。吳也提到，由台灣、美國、日本共同參與的GCTF，外交部提高3倍預算因應，明年將繼續擴大合作；台灣分享發展經驗，讓區域內國家理念更加相近，「或許我們無法粉碎威權，但能看到以規則為基礎之國際秩序的勝利」。

吳釗燮說明，例如台灣與國際合作打擊恐怖主義，或例如台灣即便不是聯合國成員，在北韓議題上仍主動遵循聯合國制裁行動，而在委內瑞拉內部政變時，台灣更是第一個送達醫療資源的國家，是亞洲唯一協助的國家。

吳釗燮說，台灣努力成為世界上的良善力量，但台灣和其他國家仍身處軍事和非傳統安全的威脅之下，「這是獨裁與民主的競爭」，而正在香港發生的事情，例如新聞自由及特區政府的地位都被北京破壞，「就是獨裁主義的擴張」。

吳釗燮表示，今天大家共聚一起討論亞洲的和平風險，台灣的國軍隨時保持警戒，避免中國突襲，而台灣之所以被專制中國視為威脅，就是因為台灣是民主的，這威脅專制中國的政府合法性。他強調，台灣身處民主和專制對抗的最前線，「我們不會放棄我們民主的社會，在經濟、政治上都不會讓步」。

布魯金斯研究院院長艾倫、副院長瓊斯（Bruce Jones）、美國在臺協會前理事主席卜睿哲及對外關係協會會長夏立言等人今天均出席與會。（12:50更新）

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