撐香港反送中 靜宜大學校園今遊行

2019-06-17 07:44

〔記者林曉雲／台北報導〕撐香港、反送中！靜宜大學學生今天舉辦校園遊行，以舉牌遊行和短講方式，表達靜宜學生支持香港人民的行動。

活動由靜宜尋樹根社學生社團舉辦，原是一群靜宜大學生態學系學生，因不滿系上相關重大系務變動（如更改系名等）而未與學生充分討論及執行，在2011年底成立生態尋根樹，希望以樹根概念，代表尋找靜宜大學生態學系應有的核心理念與實做外，也代表尋找師生間彼此核心理念共識的基礎，後在2012年8月以成為靜宜大學異議性社團為目標開始籌劃相關尋根活動，望大家一同參與、學習與討論，讓關心社會與生活的聲音在靜宜一起動起來。

尋樹根社表示，近日因為香港特區政府強推2019《逃犯條例》修訂案，從6月9日開始的百萬人遊行，遭到警方強力流血鎮壓，激化民眾抗爭決心，演變成6月12日起香港民眾進行三罷行動，期望從罷課、罷工、罷市來向政府表達不滿。然而香港特首成為中國政府操弄的魁儡，放棄與香港市民對話的義務，使香港民主政治的前途堪憂，更是國際間的一大警訊。

靜宜校園內有許多來自香港的同學，他們期待在台灣學有所成，吸收民主自由、多元開放的大學智識後，回到家鄉是能幫助社會面貌越來越好，然而眼下的香港卻瀕臨民主覆滅。學生參與社會運動、走在街頭都會被香港警察找上門用法律逮捕。藉由思想審查執行的惡法已在香港社會實行，無法阻攔國家機器侵入校園搜查。修法後未來將被毫無法治誠信可言的中國政府滲入香港社會，剝奪香港與中國之間的法律界線。

尋樹根社希望靜宜大學全校同學可以持續關注香港的動態。目前抗爭僅達到暫緩修法的進行，他們呼籲香港政府停止暴力鎮壓行為，立即撤回修訂逃犯條例的程序，體認香港追求民主自由的堅定意志，不是憑藉強權就能剝奪走，更不接受向與獨裁專制政權為伍的明日。

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