勉勵畢業生連續45年天天工作16小時不放假 郭台銘被轟爛

2019-06-16 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍鴻海董事長郭台銘昨（15）日赴吳鳳科技大學畢業典禮致詞，他將自己的工作經歷分為3個20年，並提到年輕人畢業後最好失眠3天去思考人生，倘若畢業生們每天工作16小時不放假且持續45年，「未來將會超越我！」；此番言論被轟「慣老闆」。

郭台銘回憶過去43年工作的心路歷程，他把人生分3個20年，第一個是賺錢，但賺錢的能力是看自己能否學以致用，因此要用努力證明自己賺錢的能力；第二個20年，要為理想工作，他的理想就是經濟、社會，為年輕人創造更好工作環境，並把一部分的錢拿來回饋社會、做慈善事業，第三個20年是為興趣工作，他表示，要在年紀大時把經驗分享出去，不管在醫療、癌症治療、社會上有困難的地方。

綜合媒體報導，郭台銘也對畢業生提到，專業能力與堅持下去的心比學歷更重要，要學生保持愚昧、饑餓與謙卑的心態，才能學到更多東西。畢業之後的生活就是失業，最好要連續失眠3天去思索人生方向，去探究往後10年、20年自己究竟想要什麼生活。

郭台銘強調，倘若台下的畢業生們在未來的45年內，都不放假地每日工作長達16小時，就能夠超越郭台銘的榮景；批踢踢實業坊鄉民們不能苟同郭台銘的言論，留言指出「超越肝癌直接暴斃」、「人生都是工作好像沒意義，對俺而言」、「那你富士康裡應該至少有幾百個郭台銘」、「台灣人在睡覺時，大多數的美國人都在工作」。

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