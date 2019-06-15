要「落跑」公職出補選經費 這縣市最多人附議

2019-06-15 13:58

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜就任未滿半年就投入國民黨總統初選，引發不少質疑，有網友在國發會的公共政策網路參與平台提案，若參選其他公職導致原職務必須補選，補選經費應由原提名政黨及參選人支出；根據統計，附議人數最多的是高雄市，不少附議網友也直接點名韓國瑜，痛批毫無建樹及計畫就過水參選，是背棄選民期待的投機份子。

網友提案「遏止帶職及未盡任期義務參選歪風，補選經費應改由原提名政黨及參選人支出」，網友認為，政黨與參選人常因個人利益帶職參選，選上他職所遺留的補選費用、社會成本卻是全民買單，為遏止歪風，建議修法改由原提名政黨及參選人支出，以免損耗社會成本及國庫經費。

雖然提案主文沒有明確針對韓國瑜，但多位附議網友點名韓國瑜，痛斥「是在為選輸鋪後路嗎？」、「沒成績就肖想更大權位」，網友也認為，如果是第二任期，已正執行具體市政計畫那還可商議，但若像韓國瑜這樣，沒有任何建樹、任期未滿半年，就出來選總統，應該立刻遏止，政治人物這樣騎驢找馬，又能做好什麼事？選舉期間更是讓市政空轉。

公共政策網路參與平台「提點子」，開放民眾針對公共政策提議，60天內達5000人附議就能成案，主管機關必須於2個月內回應並公佈；這項提案自5月27日開放附議至今，已有2435人附議，其中高雄市有543人，是最多人附議的縣市。

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