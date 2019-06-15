韓國瑜嗆「不太光明磊落」 政院：韓市長不是院會唯一焦點

2019-06-15 12:06

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜本週四首度列席蘇內閣行政院院會，結果要經費被行政院長蘇貞昌洗臉的影片在網路瘋傳，韓國瑜大表不滿，他今天受訪時抨擊行政院實在不太光明磊落，還說「下次再開行政院會的時候，有攝影機面對我照，我就拒絕了」。行政院今天則回應說，攝影機沒有只對著韓國瑜，所有的閣員與六都首長、副首長都入鏡，況且，韓國瑜並非行政院院會的唯一焦點。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）中午受訪表示，韓市長質疑行政院這樣的動作不太光明磊落，讓他心裡不舒服，這樣的想法是太多慮了，請韓市長以後放鬆心情，北上列席行政院院會。

Kolas表示，行政院剪輯院會的影片，主要是要向社會大眾說明蘇院長在院會的裁示，讓民眾了解蘇院長為人民做了什麼決定，行政院的攝影機沒有只對著韓市長，所有的閣員與六都首長、副首長都入鏡，政院負責攝影等工作人員，事後是將整個院會的重點濃縮，韓市長並非院會的唯一焦點。

Kolas強調，影片的重點是當天蘇院長的裁示，並沒有針對誰。

Kolas說，至於韓市長盼5300萬元登革熱補助經費儘速核撥，但中央從未收到高市府的公文，若收到文會盡快撥補，中央的立場是：防疫絕不分藍綠，絕無「卡韓」，希望韓市長可查明市府內部的預算支應及申請補助的進度，行政院為保護市民健康會全力支持。

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