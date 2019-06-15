不參加「館長」遊行 郭台銘質疑「中間」媒體操控民主動機

2019-06-15 11:55

〔記者王善嬿／嘉義報導〕網路紅人「館長」陳之漢、時代力量立委黃國昌23日將舉辦「紅色媒體滾出台灣」遊行，參加國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘今改口說，後來查了當天有行程與遊行衝突、應該不會參加，此外，該活動由「館長」、黃國昌舉辦，他不去可避免模糊焦點，然而他認同媒體不應操控民主的理念，呼籲在該媒體的新聞工作者，摸著自己良心，儘早離開該間媒體。

郭台銘說，國內有一間特定電視台「中間」媒體，對於民主國家的選舉著墨之深，用心良苦，質疑其背後動機是為了國家利益、人民利益還是個人利益，呼籲在「中間」媒體要謹守分際，因為寫出來的字、說的話未來都會被歷史檢驗，很多報社老闆幾乎不會干涉新聞自由，但這家媒體卻不是。

媒體詢問，國民黨總統初選都還沒完成，外界認為高雄市長韓國瑜頻辦造勢、造成民調反效果，郭台銘重申，與韓國瑜是好兄弟，韓國瑜今到雲林縣參加造勢活動，他說也有5、6位工程師在雲林協助農民，並非造勢就不會做事，像他近日走訪台南、雲林、嘉義，就是了解當地農業問題，相信百姓會自有判斷，且他跟韓合作，國民黨才有機會。

郭台銘不認為造勢活動會有效果，30日辦得是敦親睦鄰活動，與從小長大的親友，用嘉年華會方式跟鄉親闡述參選理念。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法