反送中》清大學生揪全台大專院校 聲援香港人民

2019-06-14 19:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕香港「反送中」街頭行動熱烈進行中，國立清華大學學生自主發起「全台大專院校聲援香港反送中行動」，現已集結29所大專院校一同串連，並持續增加中；約80名清大學生今天中午在小吃部集合，共同錄製一段影片，希望透過影像聲援香港人民，告訴他們，他們並不孤單。

「我們是清華大學的學生，我們挺香港，反送中，香港人民，加油！」清大學生陳敬昕、黃家朗、蔣秉翰12日晚間發起「全台大專院校聲援香港反送中行動」，希望向世界傳遞台灣大專院生對於國家「自由民主、司法獨立」價值的堅持。

陳敬昕、黃家朗、蔣秉翰等人說，台灣的民主得來不易，希望可以透過這樣的行動，讓更多的人知道民主自由的可貴，一同來守護這個家。「身為一個大學生，我們有責任與義務去守護這樣的家園、支持這樣的價值。」

平日就有關注中國議題的陳敬昕說，12日晚間看到反送中的相關報導，感觸很多，與老師討論後，決定發起聲援香港反送中行動。

目前這項行動已有清華大學、台灣大學、成功大學、中正大學、中山大學、中央大學、中興大學、銘傳大學、淡江大學、靜宜大學、台北商業大學、台灣師範大學、東海大學、勤益科技大學、高雄師範大學等29所大專院校學生聲援。

清大校方說，學生關心公共事務，表達意見，這是公民的基本素質，校方不會阻止，而且活動過程理性、平和，校方樂見其成。

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