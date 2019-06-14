林右昌廣發英雄帖，招募首任觀光及城市行銷處處長

2019-06-14 16:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府將成立新局處「觀光及城市行銷處」，市長林右昌今天下午發出英雄帖公開招募第一任處長，條件希望具備熱情、專業、創意、耐操耐磨、具團隊精神者。林右昌說，不管是公務員或民間人士都歡迎，希望找到願意加入基隆城市再造行列、能為基隆帶來更多能量的英雄好漢，一起來為基隆打拚。

市府在4月底的市務會議通過一級單位名稱與業務職掌組織調整草案，獲市議會通過，將整併交通旅遊處觀光業務、行政處新聞科業務，成立「觀光及城市行銷處」，國際交流業務也會從民政處移過來，交旅處另更名為「交通處」，專注交通相關業務；行政處則與研考處，整併為「綜合發展處」。

林右昌今天公開招募觀光及城市行銷處處長，招賢納士到6月底止，有意者可將履歷寄至keelunglinyuchang@gmail.com或郵寄到市長辦公室，地址：基隆市義一路1號。

林右昌說，歡迎有志之士報名，會先從書面資料過濾，選出其中較具條件的英雄好漢，直接進行面談，希望有專業、熱情及創意，願意為基隆出一分力，加入城市再造行列，有中央資歷能為基隆帶來更多能量，基隆在地人或基隆出身者更好，沒有預設立場。

林右昌表示，觀光及城市行銷處處長的工作很重要，負責整合行銷基隆城市意象，從城市的行銷與文化、運動、教育等各個城市營造的面向及軟硬體都有關係，希望處長能帶來外部資源，不管是實質或人脈上的關係，讓市府團隊更加強大，加速推動觀光、城市行銷重要工作，期待也歡迎大家一起來打拚。

林右昌說，找到新處長後，會馬上進行相關籌備工作，從內部組織的建構，把現有觀光業務整合進來，也不會只是現在既有的科，會有新的業務方向會出現，為基隆市城市各個面向帶來不同視野，新的思考角度與力量。

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