13年來最大筆！中和羊毛賣廠房 基隆市庫增2.5億稅收

2019-05-02 17:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕老牌紡織廠中和羊毛去年處分位於基隆市七堵區工建西路的土地及廠房，基隆稅務局核定土地增值稅達2億5400多萬元、契稅286萬餘元，4月挹注市庫，是市府近13年來最大的一筆收入。

基隆市長林右昌指出，中美貿易戰吸引台商回流，基隆的工業區每坪單價仍在1字頭，比鄰近汐止還要低，價格上有優勢，市府盤整基隆市六堵、大武崙兩大工業區閒置廠房，目前大武崙工業區還有1600坪、900坪兩處閒置土地，另有一廠房年底將蓋好承租，現在已有廠家申請投資，包括擴廠、增加生產線等。

成立於1964年的中和羊毛，近年來受到台灣紡織業外移及國際市場競爭等因素影響，羊毛本業虧損，如興紡織去年入主中和羊毛，為整合資源及活化資產，董事會決議處分工建西路約1萬坪的土地及廠房，交易案總金額17.18億元，初估處分利益約8.43億元。

基隆市稅務局長歐秋霞說，該筆交易案核定土地增值稅達2億5400多萬元、契稅286萬餘元，已於4月繳納入帳，這是繼2006年安樂區城上城社區土地移轉2億多元，至今最大的一筆。

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