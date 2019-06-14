速安排蔡賴會面 卓榮泰：蔡賴配是合作模式之一

2019-06-14 11:30

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選，尋求連任的蔡英文總統擊敗前行政院長賴清德，對於選後黨內整合，民進黨主席卓榮泰今天上午表示，將儘速安排與蔡總統與賴清德個別會面，以及雙方一起見面，被詢及是否有蔡賴配可能性？卓榮泰說，未來合作有很多模式，這也是合作模式之一而已，目前還沒有與蔡賴談未來的計畫，他們兩人會站在台灣的高度、台灣的未來思考。

卓榮泰說，更重要的是，未來的選舉，是大家要共同投入、全民一起合作的，而不只是兩人合作，未來民進黨的立委提名也將做大規模的思考。

卓榮泰今天出席總統府資政姚嘉文新書發表會受訪時，做以上表示。

對於外界質疑民進黨總統初選民調結果，蔡英文的支持度偏高，甚至擊敗高雄市長韓國瑜，對此，卓榮泰表示，初選這幾天電話打出去是高度動員狀態，所以民調數字會比較高，過去幾次初選也都是如此，這次從母體的取樣到執行過程中，他都親自參與，走訪所有民調公司，在執行過程中雖然有一些質疑，但大家所質疑的那一件個案，是有效的樣本，沒有影響到結果。

卓榮泰說，至於母體的抽樣，更是經嚴密的程序，在高度強度動員下，有比較高的民調數字，可想而知。

有關選後的整合，卓榮泰說，他昨天與賴清德通過電話，會相約儘快見面，稍事休息之後，大家為未來的台灣共同努力。他也會安排與蔡總統會面，以及安排蔡賴一起會面。至於是否蔡賴配？卓榮泰表示，所有人都扮演加號的角色，未來合作有很多模式，這也是合作模式之一而已，目前還沒有與蔡賴談未來的計畫。

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