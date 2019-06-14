退休警、消力挺選總統 郭台銘承諾：恢復應有福利

2019-06-14 11:32

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，今天上午到嘉義市參加全國退休警消人員聯合協會總會發起的「蔡政府欠退休警消一個公道」嘉義場活動，現場聚集逾150位嘉義地區退休警、消，高喊「蔡英文下台、郭台銘上台！」力挺郭台銘選總統。

郭台銘致詞說，警、消為了國家付出、犧牲，蔡政府沒有給予尊嚴，讓退休警、消受到不公不義的待遇，他主張除了要給警、消尊嚴，還必須恢復應有的福利。

今天上午，逾150位退休警、消齊聚在嘉市崇文國小前垂楊路天橋上，掛起布條寫著「蔡政府欠退休警消一個公道」；郭台銘到場時，現場響起歡呼聲，高喊「蔡英文下台、郭台銘上台！」，郭逐一與在場人士握手致意，並表示他了解大家的心聲。

嘉市退警協會理事長孫秉彝表示，蔡政府推年金改革砍掉警、消退休金，政府對於自己所說過的話沒做到，已失去民心；警察節前夕，全國退休警消人員聯合協會總會發起在全國各地23處地點同步懸掛「蔡政府欠退休警消一個公道」白布條，嘉義地區退休警、消響應發聲，抗議蔡政府不公不義。

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