郭台銘再捐台大癌醫50億元 說明延遲1年是因卡管案

2019-06-13 15:15

〔記者林惠琴／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，預計今年7月4日對外開幕，但傳出郭台銘曾口頭允諾捐款追贈醫療器材卻沒有動作。為了破除流言，郭台銘今日與台大校長管中閔簽約再捐贈50億元，並解釋原本去年就要捐贈，卻因「卡管案」等不到台大校長而延遲至今。

郭台銘與管中閔、台大醫學院院長張上淳、台大醫院代理院長陳石池、台大癌醫中心醫院院長鄭安理等人，今日大動作召開記者會，正式簽約再捐贈50億元給台大癌醫中心醫院。

郭台銘解釋，台大癌醫中心醫院原本期待5、6年蓋好，結果花了10年，除了台大本身要求高、購買最好的設備等原因外，最大問題是政府的行政效率不彰，申請執照就花了2年，因為時間拉長，一些費用也增加，造成原先捐出的150億元已經用得差不多，強調若自己當上總統，一定要改善行政作業問題。

郭台銘提到，再捐贈50億元一事，去年1月3日就請鄭安理院長到自己家中談論此事，當時認為台大新校長1月5日會有選舉結果，可當作新校長的禮物，不料約1年的時間等不到校長，要捐錢也捐不出去，造成大家的一些誤會。

鄭安理也強調，此次捐款不是突發事件，而是去年1月3日郭董就交代，為了醫院的設備、營運需求，已訂捐贈計畫，並寫好意願書，然後在去年10月台大校務會議通過，只是當時台大這邊比較困難，因此一直沒簽約，但如今台大領導體系已進入狀況，現在是雙方簽訂的好時機，為整個事情的來龍去脈。

鄭安理也提到，郭董不是只捐款，過去10年帶領團隊到各地參觀癌症中心、探討新的醫療器材，並另組一個團隊籌畫相關事宜，因為這個醫院不是只看好病人，還要領導台灣癌症醫學。

管中閔強調，台大癌醫中心醫院的硬體，基本上已經完成，後續尚有設備的進駐，未來還有許多工作要做，郭董的捐贈是台灣、甚至全球極少見大額的捐贈案，會朝世界級的癌症研究醫院發展，並結合相關生醫研究工作，讓台大變成全球癌症研究的頂尖基地。

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