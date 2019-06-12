要求撤換中天不成 郭台銘怒嗆黨中央：只會口說團結

2019-06-12 19:46

〔記者陳昀／台北報導〕爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘不滿「國政願景電視發表會」由中天電視台轉播，昨天在「總統選舉參加提名初選同志座談會」要求黨中央列出其他電視台讓參選人挑，但國民黨中央今天回應，一切照原規劃、沒有改變。對此，郭台銘今天不滿痛批，這證明國民黨根本不想團結，只會口說團結，卻是一群無法創造未來的人在主持大局，對於中天轉播這件事，他一定抗議到底。

郭台銘傍晚接受廣播節目專訪後接受媒體聯訪，對於「國政願景電視發表會」規劃不變，他說，昨天參選人張亞中在會中提到，如果任何候選人覺得不舒服，應該更換，黨中央也答應要考慮，結果今天又這樣回答，這只證明國民黨根本沒有想要團結。

郭台銘說，國民黨高層說什麼權貴、密室協商，但大家可以看到，「國民黨有在支持我嗎？」他痛批，如果國民黨只會口說團結，卻是一群無法創造未來、贏得大選的人在主持大局，到時候沒辦法弄出最強棒，反而失了團結，扛大旗的大老們要負起責任。

「為什麼不能換電視台？為什麼一定要中天？」郭台銘說，台灣有很多專業電視台可以選擇，撤換電視台這點他很堅持，抗議到底。

至於是否再跟黨中央溝通？郭台銘說，此話已出，黨中央自己想辦法，他昨天也告訴副主席曾永權，國民黨乾脆公布錄影帶，未來任何協商都讓媒體一起進去，「否則我當乖乖牌，你叫我講什麼我就聽你的，結果被別人爆料」，國民黨如果敢，就公布錄影帶吧！

另外，關於台大癌症醫院捐款爭議，郭台銘說，明天將跟台大校長管中閔共同召開記者會說清楚，捐款絕對超過150億元，會公布精算過的數字。

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