民進黨總統初選 郭台銘：預先恭喜蔡英文總統出線

2019-06-13 11:41

〔記者林惠琴／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘今日上午出席台大癌醫中心醫院記者會，針對民進黨總統初選今日將有結果，他受訪時指出，太陽不會從西邊出來，據其判斷，應該是蔡英文總統會出線，預先恭喜她，並強調已擬定好對綠營的作戰戰略。

對於媒體詢問民進黨總統初選一事，郭台銘指出，太陽不會從西邊出來，應該是蔡英文總統會出線，預先恭喜她，但也要說，經過民調調查，自己到各地方去，7成以上民眾認為，拚經濟是最重要的議題，她半個經濟人，跟自己全個經濟人來打，是不占優勢的。對於是否已擬定好對綠營的作戰戰略？他也提及「那當然，我身經百戰！」

另外，郭台銘再次重申，北京當局必須要承認中華民國存在的事實，如果不正視這個存在，台灣只會離你越來越遠，強調自己的論調沒有改變。

郭台銘也指出，今天若自己是中華民國的總統，捍衛中華民國主權就是最高責任，今天若是一個大股東，所有東西不是自己一個人的，若對岸有任何的處理，誰敢相信中國？誰敢去投資？並提到最近對岸有一個非常高層副部長到天津參觀，就怕自己搬走。

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