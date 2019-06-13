蔡英文勝出》挺賴大將高大成：既然民調那麼高 就不需要我們了

2019-06-13 20:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕前行政院長賴清德於民進黨總統初選失利，陪同他跑透透的法醫高大成說，更改初選制度是關鍵因素，他們原本預期賴清德可贏蔡英文10％以上，更改初選方式後反而輸了，既然蔡英文贏了初選，他希望蔡英文能好好做，能勇於改革，「不要讓五星旗在台灣趴趴走，不要讓統促黨到處去打人」，至於他本人是否支持蔡英文，他說，「既然（蔡英文）民調那麼高，就不需要我們了」。

身兼法醫與醫師的高大成，近日陪同蔡清德跑遍彰化、台中與桃園等縣市，還曾遠赴日本，他今天（13日）傍晚難掩落寞說，初選延長，改變規則納入手機民調，還把尚未確定的人選，包括柯文哲與韓國瑜納入對比民調，「把這個局攪到不知道要選誰」，大家感覺衍生紊亂、「總統還是選連任」之感。

他分析說，原本蔡英文輸賴清德20％以上，用更改初選方式，蔡英文追回10％以上，之後，蔡英文又放低身段，「我沒有看到蔡英文如此放低身段，就只有這幾個月」，而超越了賴清德，「算了，我們認輸」。

不過，高大成認輸之餘，也期待蔡英文好好保持民調，他強調，如果蔡英文做得好，他們也不會支持別人，他期待蔡英文能好好做，能改變自己，讓支持者放心，包括司法改革、轉型正義等，不要讓五星旗在台灣趴趴走，不要讓統促黨到處去打人，不要讓台灣本土人士感受威脅，至於他自己未來態度，他說，「既然（蔡英文）民調那麼高，就不需要我們了」。

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