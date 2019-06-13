宜縣公路客運改段次收費喊卡 民進黨團批根本無政府狀態

2019-06-13 17:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜縣去年編列1500萬元預算，要將縣內原公路客運路線比照市區公車，改為較便宜的段次收費，不過，全案縣府以要向中央爭取經費為由臨時喊卡；民進黨縣議會黨團今痛批，縣府不執行已編列的法定預算已經違法，根本是無政府狀態；縣府回應，該筆補貼是與客運補貼預算編列再一起，市區公車還是有補貼，沒有不執行的問題。

宜蘭縣公路客運採「里程計價收費」，8公里內收23元；超過8公里，每多1公里加收2元，無任何票價優惠；至於市區公車採「段次收費」，每段距離約8至10公里，收費20元，並提供刷電子票證75折及學生5折優惠，優惠的價差由縣府每年編列3200萬元補貼業者。

公路客運票價高於市區公車，縣府去年接手後，決定改採「段次收費」，提供與市區公車相同票價優惠，鼓勵民眾搭乘，因此增列1500萬元經費，要將價差補貼給原公路客運業者，預計7月上路，但縣府近期卻以「要向中央爭取經費」為由，將全案臨時喊卡。

民進黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會，高喊「法定預算，依法執行」的口號，黨團總召陳文昌與發言人簡松樹表示，原公路客運比照市區公車收費，預算是已經編列的法定預算，縣府卻不執行，違背法律規定，縣府像是無政府狀態，他們更質疑，縣府這筆預算既然不執行，為何議會審查追加減預算時不提出追減？程序上也有問題。

縣議員張秋明、劉添梧說，法定預算不處理，對宜蘭縣民而言實在不公道，況且原公路客運路線大多是服務偏鄉民眾，縣府取消補貼的作法是忽視偏鄉民眾的權益，只照顧富人。

縣府祕書長林茂盛回應，原公路客運路線移撥給縣府管理，要提供與市區公車一樣的服務，本來就應該要由中央負擔，且如果縣府能爭取到經費，也能節省縣庫支出，縣府的立場，就是先爭取經費，但預算還是編在那，如果中央不補助，還是會使用，這也是縣府不辦理追減的主因。

「重點是這件事情有沒有做！」林茂盛說，如果別的經費可以挹注縣庫收入，難道一定要縣府支出？且這筆1500萬元的經費是編列在客運補貼預算理，市區客運還是有補助，預算並沒有不執行的問題；至於被問到向中央爭取經費的進度？林茂盛強調，已發函給公路總局，正在等待回函。

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