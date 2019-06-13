蔡英文勝出》蔡總統贏得初選 鄭運鵬：鯰魚效應活化民進黨

2019-06-13 13:38

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨總統初選結果出爐，總統蔡英文領先前行政院長賴清德約8.2個百分點；對此，立法院民進黨團書記長鄭運鵬表示，懇請蔡、賴發揮智慧與寬容，讓支持者們有明確而堅定的整合方向，並強調初選造成黨內跟支持者的「鯰魚效應」，如果沒有這場初選，可能2020總統大選也不會贏。

蔡英文及賴清德爭取民進黨2020總統提名，分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三方對比民調」，採手機、市話民調各半，並由5間民調單位執行，最後以5單位民調成績平均計算；三方對比民調中，蔡賴皆贏過韓、柯，因此以民調成績決勝負。蔡以35.67%比賴清德27.48%，以8.2%差距勝出。

對此，鄭運鵬表示，之後的整合要怎麼做，兩位當事人最重要，除了他們的說法和積極的做法，拜託兩位當事人發揮他們的智慧，透過明確的方向去整合，這不會是講一兩句話，或是開個記者會就能結束的。

至於針對民調的代表性，為何本次民調與過往民調結果差距甚大，鄭則認為，看來這場初選有造成黨內跟2016年支持者的「鯰魚效應」，也就是在高強度的競爭下，活化了整個民進黨，他也曾向雙方陣營說過這個理論和觀察，如果沒有這場初選，可能2020總統大選也不會贏，過程中當然有得有失。

鄭運鵬說，民調的差距其實是多重效應加成，但他認為，最重要的關鍵在於行政院的施政滿意度提高，滿意度低怎樣都追不上來，幕後的功臣是行政院，請他們繼續維持這樣的政績和努力，蔡總統才有辦法再繼續往上爬，畢竟本次初選民調是「三腳督」，互相會吃到對方的光譜，回到重點還是施政滿意度。

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