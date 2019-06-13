民調開封！蔡、賴陣營代表抵達黨部

2019-06-13 11:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天開封總統初選民調，蔡英文總統陣營、前行政院長賴清德陣營代表先後抵達黨部。蔡陣營代表鄭俊昇低調未受訪，僅表示，「平常心」。賴陣營代表李退之說，賴清德昨天早早休息，心情很平靜，對於結果審慎樂觀。

被問到是否擔心與蔡英文差距很近，李退之說，這是競爭非常激烈的初選民調過程，整個過程雙方應該會在伯仲之間。

而賴清德在哪裡等結果？是否會跟大家聊聊？李退之說，會等結果出爐後，在合適的時間點對外說明，應該今天會跟大家說明。

李退之說，對於整個中央黨部辦理初選民調，程序、技術上公正、公平非常有信心。但是過程中有民眾對黨部提出反映，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉都友善、有高度的跟當事人聯繫，也跟大眾公開承諾，一定會徹查並且釐清爭議，應該會把這個部分對社會公開說明，對整個初選民調有完整公信力。

會不會擔心初選結果出爐後，後續雙方整合問題？李退之說，這是初選過程的重點，初選走到今天結果將要揭曉，重要的是大家來檢視、支持初選民調的結果，團結打贏大選。

蔡賴配是否可能？李退之說，只要民調結果公平、公正的執行完畢，應該就是一個民主的結果，沒什麼不理想的問題。整個競爭過程就是黨內選出最強候選人的過程，沒有勝負輸贏的問題，民進黨還是要團結推出一個最強的候選人，來打贏明年大選。

蔡陣營代表鄭俊昇低調未受訪，僅表示，「平常心。」

民進黨秘書長羅文嘉指出，這三天民調進行很順利，都有按照預期作業，過程中有小疑問、個案，會做了解。在蔡賴雙方代表、民調委員見證下進行拆封統計，預計結果會在今天中午前完成，完成後三十分鐘內會召開記者會，向大家正式宣布。

對於後續整合問題，羅文嘉坦言，困難一定會有，就是要克服，這幾個月初選過程中，有風風雨雨，但半年後大選，這幾天香港面臨的狀況，台灣處境危險，香港是一國兩制下控制下，逐漸失去司法獨立和基本人權民主，台灣是面臨中國霸權壓迫、威脅，所有民進黨支持者和台灣民眾，需要團結的台灣和民進黨，才能對抗這樣的威脅。

羅文嘉說，初選結果出爐後，不管是誰代表民進黨，中央黨部就是要負責整合大家。

若雙方差距低於一％，羅文嘉說，制度規定很清楚，不論差距多少，最後都有最終結果，有信心雙方都有一定高度，既然參加初選，就能坦然面對結果。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法