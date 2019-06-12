國民黨竹市立委採徵召 20日起照樣進行3人民調

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部主委呂學樟今天說，黨內的立委選舉提名人選雖採徵召方式，但黨部已針對3名有意願的人選召開協調會，確定20日到22日舉辦3天的民調，23日會公布民調結果，並會以民調做為徵召的重要參考依據，最後再由黨部開會後送黨中央徵召提名。
呂學樟也說，確定參與徵召民調的3位黨內同志，分別是市議員林耕仁、鄭正鈐和終身黨員黃源甫，3人都已繳交辦理民調的作業費，也確定由TVBS和艾普羅兩家民調公司進行民調。
民調時間是在20日到22日3天，兩家民調公司會事先把民調內容提供有意願者了解，並在23日向3人公布民調結果，黨部會在24日召開會議，再提報黨中央，若無特殊狀況，26日經黨中央中常會通過，就會確定立委的徵召人選。
呂學樟強調，民調的結果會是徵召的重要參考依據，除非有特殊狀況，不過，此情況都已經3名有意願者同意，相信月底就會確定立委的提名人選。
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國民黨新竹市黨部將進行立委選舉徵召民調作業，包括新竹市議員鄭正鈐是參與民調的人選之一。（記者洪美秀攝）
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新竹市議員林耕仁是國民黨新竹市黨部進行立委選舉徵召民調的人選之一。（記者洪美秀攝）
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國民黨新竹市終身黨員黃源甫也會參與立委選舉的徵召民調人選之一。（記者洪美秀攝）