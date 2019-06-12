國民黨竹市立委採徵召 20日起照樣進行3人民調

2019-06-12 18:59

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部主委呂學樟今天說，黨內的立委選舉提名人選雖採徵召方式，但黨部已針對3名有意願的人選召開協調會，確定20日到22日舉辦3天的民調，23日會公布民調結果，並會以民調做為徵召的重要參考依據，最後再由黨部開會後送黨中央徵召提名。

呂學樟也說，確定參與徵召民調的3位黨內同志，分別是市議員林耕仁、鄭正鈐和終身黨員黃源甫，3人都已繳交辦理民調的作業費，也確定由TVBS和艾普羅兩家民調公司進行民調。

民調時間是在20日到22日3天，兩家民調公司會事先把民調內容提供有意願者了解，並在23日向3人公布民調結果，黨部會在24日召開會議，再提報黨中央，若無特殊狀況，26日經黨中央中常會通過，就會確定立委的徵召人選。

呂學樟強調，民調的結果會是徵召的重要參考依據，除非有特殊狀況，不過，此情況都已經3名有意願者同意，相信月底就會確定立委的提名人選。

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