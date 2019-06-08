北市立委第一選區天母北投 藍營初選議員汪志冰出線

2019-06-08 11:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立委第一選區（天母、北投）國民黨參加初選的人選包括前台北市長候選人丁守中前發言人詹為元、有15年立委助理經驗的黃子哲、中常委曾文培、台北市議員陳重文與汪志冰，今上午10時15分公布初選人選，由汪志冰出線，最快月底與新黨整合。

國民黨原先公告規定採一階段民調模式，也就是所有國民黨參選人與新黨推薦的參選人共同民調一決高下，但經過台北市黨部反映地方意見後，決定改採兩階段民調的模式，國民黨先產生一名出線者後，第二階段再與新黨推薦的參選人進行PK，第二階段民調費用由國、新兩位參選人負擔各半金額。

國民黨台北市黨部今公布民調初選結果，汪志冰平均支持度為27.371％、陳重文平均支持度為26.115％、曾文培平均支持度為16.274％、詹為元平均支持度為15.713％、黃子哲平均支持度為14.527％。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，該選區在初選過程中相當和平，競爭者互相鼓勵。採兩階段初選先前引起初選者不滿，汪志冰今受訪坦言，很多地方人士也向她反映為何不採一階段，但在初選前已公布規則，因此她沒有太大的意見，民進黨現任立委吳思瑤是強勁對手，對藍營來說勝選很重要。

至於假設最後汪出線，自己的優勢為何？汪志冰表示，她擔任多年的民意代表，了解地方，這次初選是最後一天登記，也僅有短短時間準備，感謝大家支持她，上次選舉吳思瑤獲柯文哲支持，藉著柯文哲的聲勢順利當選，丁守中並不比吳思瑤差，但當時國民黨不利，去年選舉民進黨大敗，如今聲勢下滑，國民黨反而表現亮眼，且柯文哲不可能再替吳思瑤站台，情勢分析下來，認為藍營很有機會。

汪志冰接下來會在第二階段與新黨台北市議員潘懷宗民調整合，得勝者將代表泛藍陣營出征。

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