一夜長考頭髮白了 潘恒旭不選立委支持葉壽山

2019-06-12 13:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恒旭昨晚在臉書發文，指稱有屏東鄉親希望他到屏東選立委，但他今天又改口說，經過一夜長考，頭髮都變白了，他不選立委了，支持高雄市社會局長葉壽山選屏東立委。

潘恒旭昨晚在臉書發文，指稱有屏東鄉親希望他到屏東選立委，挑戰民進黨莊瑞雄，許多網友反應熱烈，都支持他出來選立委，但因還沒向韓國瑜報告，不久就把文章刪除。

潘恒旭今天早上又在臉書發文，強調「高屏生活圈，唯一支持葉壽山，我繼續高雄拚觀光。」

潘恒旭今天上午出席大魯閣草衙道的活動，媒體詢問他不選立委的轉折？他強調，他本來想選的是屏東第二選區立委，高雄市社會局長葉壽山要選的是屏東第一選區立委，並不衝突。

潘恒旭說，昨天遇到韓國瑜市長時，本來要詢問他的意見，但臨時又把話吞回去了，「經過一夜長考，頭髮都變白了，決定不選了。」

潘恒旭解釋說，高雄屏東本來就是一日生活圈，幫高雄做事就是幫屏東做事、幫南方做事。

記者詢問他說：「那為何昨晚要在臉書發文，是要測風向嗎？」潘回答：「不是測風向，我是新時代官員，都會用媒體工具跟大家溝通，也會得到一些大數據反應與回饋。」

此外，高雄老字號的泰山汕頭火鍋店，在臉書貼出韓國瑜在店內用餐的照片，遭一些網友發起拒吃，潘恒旭今天中午雪中送炭，特別前往店內用餐，以行動支持業者。

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