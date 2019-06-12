市長、官員都落跑 他發文批「高雄人，你怎能不生氣」

2019-06-12 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜8日在花蓮造勢活動上，宣布已登記參選國民黨總統初選，未料高雄市觀光局長潘恒旭11日透露，他有意投入選戰，但還沒有向韓市長報告。對此，有網友在PTT發文「高雄人，你怎能不生氣」，感嘆高雄不僅市長落跑，連官員也要跑去選立委。

潘恒旭11日晚間在臉書發文指稱，有意投入屏東第二選區立委選戰，對決現任民進黨立委莊瑞雄；但潘恒旭發文不久後即刪文，本報連繫上，他本人證實有意投入選戰，但還沒有向市長韓國瑜報告。

潘恒旭指出，有鄉親拱他到屏東選立委，他於是發文測風向，沒想到反應熱烈，於是就把文刪除了，他說自己是屏東東港人，相信領表一定會通過民調，但此事尚未向韓國瑜報告，12日會做最後決定。

對此，有網友在PTT以「高雄人，你怎能不生氣」為題發文說，「時間回到1124以前，大家一起在政黑痛罵陳菊，帶著一堆局處長北漂，結果現在更扯，選上還不到半年，市長（韓國瑜）要烙跑選總統，副市長準備選市長，局處長摩拳擦掌要選立委。我的天啊，這什麼團隊，整天只想著要選舉，到底有沒有要做事？」

許多網友也留言批評，「他根本是任期做了十分之一就想跑了」、「跳梁小丑快滾」、「笑死 整個團隊真的很會」、「這拍咪啊走了我X你娘的還不放鞭炮慶祝」、「幫高雄人哭哭，但會不會他們其實有點開心？」、「整個高雄市府團隊最好給我滾得遠遠的」。

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